Близится к завершению сев кукурузы и сои

В Курской области завершили сев подсолнечника. В этом году площадь пашни, которую засеяли семенами подсолнечника, составила более 122 тыс. га, отметили в региональном комитете АПК.





В ближайшие дни курские земледельцы планируют завершить сев кукурузы - уже выполнено 99% от запланированного показателя в 176,5 тыс. га, картофеля — 97% от плана в 1665 га, проса — 92% от плана в 0,7 тыс. га.





Также близится к завершению сев сои - засеяно свыше 243 тыс. га, это 87% площадей. В хозяйствах нарастили темп сева гречихи: сделано 58% от плана, или более 6 тыс. га.