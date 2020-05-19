Всего на сегодня зарегистрировано 2095 заражений

В Курской области выявлено ещё 80 новых случаев коронавируса. Всего на сегодня, по данным оперштаба, зарегистрировано 2095 заражений.





Из них под медицинским наблюдением 1484 пациента: 152 – в инфекционной больнице имени Семашко, 74 – в городском роддоме, 88 – в 6-й горбольнице. 1170 –человек лечатся дома, за ними наблюдают врачи. Выздоровели ещё 9 курян, всего выписано 604 пациента.





Кроме этого на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 1828 человек. Снят карантин с 3227 человека. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 175 человек.

С начала эпидемии в Курской области проведено 37 204 исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1454 человека.