В Курске сотрудник ДПС в одиночку задержал угонщика

Автомобиль преступник угнал у пустившего его переночевать знакомого





По громкоговорителю майор полиции потребовал водителя «Волги» остановиться. Но тот не спешил выполнять это требование. Вместе с водителем в машине находился еще одни пассажир. Как потом выяснилось, угонщик по пути остановился и попросил случайного прохожего показать ближайшую стоянку. После объяснений водитель так и не понял, куда ехать, поэтому прохожий предложил показать дорогу к стоянке, находящуюся рядом с Северо-Западным отделом полиции. Сотрудник ДПС в одиночку задержал угонщика, досмотрел его и вызвал на место следственно-оперативную группу.





Преступником оказался 52-летний ранее судимый уроженец республики Марий-Эл. Полицейские также установили причастность мужчины к совершению краж в другой области.

Как выяснили полицейские, угону предшествовало знакомство и застолье с владельцем машины. 51-летний курянин накануне вечером отправился в магазин за продуктами. На улице он познакомился с мужчиной, который рассказал, что ему негде переночевать. Курянин пригласил незнакомца к себе на дачу. Вызвав такси, мужчины отправились в садоводческое общество, где устроили застолье за знакомство. Наутро новый приятель приметил во дворе «Волгу» 2006 года выпуска. Ключи от машины лежали на столе в комнате. Пока хозяин машины крепко спал, его гость разбил боковое стекло водительской двери и уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Факт угона обнаружился, когда в гости к курянину пришел сосед по даче и сказал, что его машины во дворе нет. Мужчина сразу обратился в полицию.





Сейчас автомобиль в технически исправленном состоянии возвращен законному владельцу. Угонщику теперь грозит уголовная ответственность.

В Курске сотрудник ДПС в одиночку задержал подозреваемого в угоне «Волги». Причём, в течение часа после совершения преступления. Преступник на угнанном автомобиле ехал по улице Веспремской, где его и заметил командир отдельной роты ДПС городского УМВД Николай Юдин. Он обратил внимание на то, что стекло в водительской двери разбито. К тому времени ориентировка на авто была передана всем постам ДПС. Полицейский начал преследование.