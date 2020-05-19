Действие льготных проездных курян продлят после отмены режима повышенной готовности

Сроки действия за неиспользованный период оплаченных билетов продлят

В областном комитете транспорта и автомобильных дорог объяснили, когда возобновят действие социальных проездных. Особенно этот вопрос сейчас волнует дачников - ведь стартовали дачные перевозки. В комитете говорят, что социальными проездными льготники смогут пользоваться после того, как режим повышенной готовности отменят. Пока он действует у нас до конца мая.





Сроки действия за неиспользованный период оплаченных льготных проездных билетов, как и обещали, продлят. Но для этого нужно будет с чеком за апрель обратиться в пункты реализации и пополнения транспортных карт.