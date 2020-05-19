Дело в том, что многие из высаженных в прошлом году растений не прижились, газоны оказались некачественными

Курский мэр заставил подрядчика высадить новый газон и деревья вдоль дороги по проспекту Плевицкой. Дело в том, что многие из высаженных в прошлом году растений не прижились, газоны оказались некачественными. Срок, который отвёл подрядчику на устранение недостатков глава города - до 31 мая. По проекту здесь должно быть 1,5 тысячи кустарников и деревьев. Теперь у подрядчика есть две недели, чтобы обновить грунт, снова засеять газоны, а также высадить новые кустарники и деревья.





Напомним, в прошлом году завершился первый этап строительства этой автодороги. Участок протяженностью около 2 км соединил улицу Косухина и проспект Надежды Плевицкой. Протяженность второй очереди составит 600 м, по две полосы движения в каждом направлении. Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым».





Дорожникам предстоит засыпать овраг глубиной порядка 20 метров, укрепить основание и уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия. При устройстве проезжей части планируется использовать износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон. Кроме того, между слоями покрытий уложат геосетка, она предотвратит образование трещин.





- Предстоит также обустроить автобусные остановки, установить дорожные знаки, светофоры, нанести дорожную разметку. Рабочие произведут озеленение прилегающей территории. Вдоль новой дороги установят наружное электроосвещение, - отметил Виктор Карамышев.