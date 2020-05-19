Курянин покупал в интернете ружьё, а получил две палки и гаечный ключ

Мужчина перевёл мошеннику 20 тысяч рублей

34-летний житель Курска стал жертвой интернет-мошенника и лишился 20 тысяч рублей. Мужчина нашел на специализированном интернет-сайте объявление о продаже пневматического ружья. Сначала курянин вел переписку с продавцом из Владимирской области, а затем связался с ним в режиме видеосвязи. Незнакомец показал клиенту товар и комплектующие к нему. Характеристики и внешний вид ружья полностью устроили покупателя. Тогда «продавец» пообещал выслать товар службой доставки, но только после полной оплаты.





Курянин перевел 20 тысяч рублей на указанный номер банковской карты. Однако, спустя 2 недели придя в пункт выдачи за заказом, он открыл посылку и увидел там вместо долгожданного ружья 2 деревянные палки и гаечный ключ.





Курянин обратился с заявлением в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.