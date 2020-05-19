Серийный мошенник из Курска обманул 5 человек на 10 с лишним миллионов

Его жертвами стали бизнесмены и даже отец одноклассника сына

42-летнего курянина будут судить за серию мошенничеств и покушения на мошенничество. Его жертвами стали 5 жителей различных регионов - Брянска, Москвы, Кабардино-Балкарии, а «добычей» - более 10 миллионов рублей. Расследование уголовного дела длилось почти три года, оно составило 17 томов. Занимались расследованием опытные следователи. Дело относится к категории сложных: выявлялись новые эпизоды в Курске, Курской области, Москве, Московской области, Воронеже.





Мужчина знакомился с бизнесменами в ресторанах и столичных гостиницах, через общих знакомых и даже обманул отца одноклассника своего ребенка. В каждом случае он сам находил потенциальных жертв. В компаниях и при встречах он представлялся высокопоставленным сотрудником различных правоохранительных органов. Для убедительности показывал и удостоверения - поддельные.





Первой жертвой афериста стала курянка, которая пыталась устроить своего сына на высоко оплачиваемую работу. Курянин, представляясь человеком с большими связями в Москве, заверил женщину, что решит этот вопрос за один миллион рублей. Потом он повысил таксу, и женщина потребовала вернуть деньги. Однако мошенник продолжал уверять знакомую, что вопрос почти решен, но не хватает небольшой суммы и настаивал на продаже ее дома. Курянка обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело, но подозреваемому удалось скрыться. Его объявили в розыск.





Ещё одним пострадавшим от рук курского афериста стал житель Московской области, который был фигурантом уголовного дела по мошенничеству. Ему предприимчивый курянин представился адвокатом с большими коррупционными связями. Свои услуги оценил в несколько миллионов рублей. Житель Подмосковья передал лже-адвокату 1 миллион 700 тысяч рублей, а впоследствии все же получил реальный срок. После освобождения молодой человек, увидев фотоориентировку о розыске подозреваемого, приехал в Курск и подал заявление.

Также мошеннику удалось обмануть предпринимателя, который хотел принять участие в крупном бизнес-проекте, на получение многомиллионного контракта. Бизнесмен поверил курянину, который обещал получение контракта в обход конкурентов, и передал ему более 7 миллионов. Предприниматель предусмотрительно потребовал взамен расписку о получении денег. Однако, бизнес-проект не состоялся.





Семью из Щигоровского района преступник обманул на 600 тысяч. Он узнал о том, что мужчина находился в следственном изоляторе на период расследования уголовного дела по факту получении взятки, приехал домой к его родителям и, представляясь бывшим сотрудником правоохранительных органов пообещал за вознаграждение решить вопрос о прекращении уголовного преследования. Женщина продала автомобиль, взяла кредит и отдала злоумышленнику 600 тысяч рублей. Но тот требовал еще. Тогда она поняла обман и обратилась в полицию.





С еще одной своей жертвой обвиняемый познакомился в школе, куда водил своего ребенка. У отца одноклассника был небольшой бизнес - несколько магазинов по продаже одежды. Злоумышленник представился ему сотрудником правоохранительной структуры, который имеет возможность за небольшие деньги приобрести крупную партию конфискованной одежды, которую можно было бы продавать по значительно завышенной цене. У злоумышленника, якобы, имелась почти полная сумма для оплаты партии. Не хватало чуть более одного миллиона. Бизнесмен передал новому знакомому 1 миллион 300 тысяч. Получив деньги, лже-полицейский перестал выходить на связь.





На самом же деле курянин никогда не работал ни в одной из правоохранительных структур и государственных органах. Также ни по одному из вопросов он не вступал в связь с должностными лицами. Все его рассказы о крупных связях были способом совершения мошенничества.





Желая избежать уголовной ответственности мошенник неоднократно скрывался от следствия, длительное время находился в розыске, препятствовал расследованию, оказывал давление на свидетелей, отрицал очевидные факты, предоставлял ложные сведения о своей личности. Однако его всё же нашли и арестовали.





В процессе расследования жертвам афериста удалось вернуть в общей сложности более 2 миллионов рублей. А на имущество обвиняемого, оценочная стоимость которого составила более 10 миллионов рублей, наложен арест. Этого будет достаточно, чтобы в дальнейшем направить его на возмещение всего ущерба потерпевшим. Этот вопрос будет решаться ими в гражданском порядке, отмечают в полиции.





В ближайшее время мошенника ждёт суд.