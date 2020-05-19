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Темп распространения коронавируса в Курской области начал замедляться

Удвоение числа выявленных случаев коронавируса происходит раз в две недели

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В Курской области удвоение числа выявленных случаев коронавируса происходит раз в 13 дней. На прошлой неделе оно происходило раз в 10 дней, сообщает Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Как поясняют аналитики, чем за меньшее число дней удваивается число выявленных случаев, тем быстрее распространяется вирус. То есть на этой неделе темп распространения COVID-19 в нашем регионе начал замедляться. 

При этом отмечается, что Курская область входит в группу регионов с высокими темпами распространения коронавируса среди регионов ЦФО. Наибольший темп распространения вируса зафиксирован в Костромской, Тамбовской и Ярославской областях – раз в 10 дней, наименьший – в Тверской области (раз в 27 дней). 

Помимо Курской области, количество выявленных случаев коронавируса удваивается в течение двух недель в Костромской, Тамбовской, Ярославской, Белгородской, Калужской, Тульской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Московской и Рязанской областях. В остальных регионах ЦФО количество выявленных случаев удваивается реже, чем раз в две недели.
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