В Курске летом будут тестировать проект «Умная дорога»

Начальной точкой участка станет проспект Ленинского Комсомола

В Курске в ближайшее время приступят к тестированию проекта «Умная дорога». Единую автоматизированную систему управления дорожным движением установят на участке автодороги Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной протяженностью 18 км. Начальной точкой участка станет проспект Ленинского Комсомола в микрорайоне Волокно, конечной – село Дьяконово в Октябрьском районе.





Система будет проверять, соблюдает ли водитель автобуса расписание движения, и включит разрешающий сигнал светофора, если общественный транспорт опаздывает. Также в эксперименте примут участие автомобили крупных городских промышленных предприятий, общественного транспорта и экстренных служб. Их оснастят специальными дорожными модулями, которые будут обмениваться информацией между бортовым оборудованием и сервисной платформой центра обработки данных.





Специалисты НП «ГЛОНАСС» рассчитывают изучить несколько сценариев дорожных ситуаций. Например, чтобы пропустить машину скорой помощи, программа будет автоматически переключать светофоры, создавая так называемую зеленую волну.





В числе участников исследования также такие крупные города как Волгоград и Самара. Эксперимент продлится до конца лета.