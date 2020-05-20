Бывшего председателя курского комитета ЖКХ будут судить за злоупотребление полномочиями

Речь идёт о контрактах с компанией «АйТи.Энергофинанс» на освещение в Курске, благодаря которой город погрузился во тьму

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего председателя городского комитета ЖКХ. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Имеется ввиду ущерб городской казне более чем в 100 миллионов рублей. Речь идёт о контрактах с компанией «АйТи.Энергофинанс» на освещение в Курске, благодаря которой город погрузился во тьму. По данным следствия, чиновник заключил допсоглашения, в результате чего условия контракта сильно изменились и увеличилась суммарная мощность системы уличного освещения. Однако исполнителю услуги были оплачены исходя из размера экономии энергетических ресурсов.

Дело в ближайшее время передадут в Ленинский райсуд.