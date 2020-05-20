Всего на сегодня зарегистрировано 2177 заразившихся

82 новых случая коронавируса подтверждены в Курской области. Всего на сегодня, по данным оперштаба, зарегистрировано 2177 заразившихся.





Из них под медицинским наблюдением 1502 пациента: 139 – в инфекционной больнице имени Семашко, 67 – в городском роддоме, 93 – в 6-й горбольнице. 1203 курянина лечатся дома, за ними наблюдают медики. Выздоровели ещё 64 пациента, всего выписано уже 668 человек. Новых смертей нет.





Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 1729 человек. Снят карантин с 3435 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 173 человека.





С начала эпидемии в Курской области проведено 38 874 исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1670 человек.