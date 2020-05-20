  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

82 новых случая коронавируса подтверждены в Курской области

Всего на сегодня зарегистрировано 2177 заразившихся

Читайте также

82 новых случая коронавируса подтверждены в Курской области. Всего на сегодня, по данным оперштаба, зарегистрировано 2177 заразившихся. 

Из них под медицинским наблюдением 1502 пациента: 139 – в инфекционной больнице имени Семашко, 67 – в городском роддоме, 93 – в 6-й горбольнице. 1203 курянина лечатся дома, за ними наблюдают медики. Выздоровели ещё 64 пациента, всего выписано уже 668 человек. Новых смертей нет. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 1729 человек. Снят карантин с 3435 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 173 человека. 

С начала эпидемии в Курской области проведено 38 874 исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1670 человек.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курских призывников начали тестировать на коронавирус

Курская пенсионерка лишилась почти 150 тысяч, продавая дом

После проверки прокуратуры курским медикам, работающим с коронавирусом, доначислили 8 млн рублей

В Курске пьяный водитель на «Волге» устроил тройное ДТП

Бывшего председателя курского комитета ЖКХ будут судить за злоупотребление полномочиями

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске