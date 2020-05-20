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Курская пенсионерка лишилась почти 150 тысяч, продавая дом

Курянка стала очередной жертвой телефонных аферистов 

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Курская пенсионерка лишилась всех сбережений, продавая дом. На объявление курянки о продаже недвижимости откликнулась женщина из другого региона страны. Она предложила перевести задаток за дом на банковскую карту. Пенсионерка уже не раз слышала о мошенниках и отказалась назвать номер и реквизиты своей кредитки.

Однако мошенники не давали пожилой курянке прервать разговор, чтобы якобы посоветоваться с родственниками. Длилось это более двух часов. Лже-покупательница убедила собеседницу поехать к ближайшему банкомату, чтобы узнать, что перевод состоялся. На месте она дала точные инструкции о том, какие данные вводить. В результате пенсионерка сама перечислила накопления со своего счёта на свою карту, а затем пополнила баланс двух мобильных телефонов, которые назвала незнакомка.

Вернувшись домой, курянка зашла в личный кабинет онлайн-банка и увидела, что потеряла 148 тысяч рублей. На следующий день она обратилась в полицию. 

Стражи порядка выяснили, что номера телефонов, которыми пользовались преступники, зарегистрированы в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело.
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