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Медики из курской областной больницы пожаловались на бездействие руководства в борьбе с коронавирусом

Они обращают внимание на массовое заражение в стенах учреждения и несвоевременное тестирование медработников на ковид 

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Очередное открытое письмо курских медиков появилось в соцсетях. На сей раз сотрудники нейрохирургического отделения областной клинической больницы пожаловались на массовое заражение в стенах учреждения и несвоевременное тестирование медработников на ковид, а также на отсутствие доплат за коронавирус. Помимо этого медики пожаловались на бездействие руководства больницы в борьбе с распространением инфекции в учреждении. 

Ситуацию прокомментировал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. Он пообещал, что на этой неделе всех сотрудников больницы проверят на коронавирус. Забор анализов, по его словам, уже ведется. Также замгубернатора заверил, что проблем со средствами индивидуальной защиты в больнице нет. Региональный комитет здравоохранения должен провести служебную проверку по всем фактам из обращения.
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