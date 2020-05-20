8 курян организовали интернет-магазин по продаже наркотиков

Все они арестованы





Роль оптовых курьеров-поставщиков была отведена семейной паре. 27- летний мужчина и его 36–летняя сожительница привозили оптовые партии наркотиков и фасовали по разовым дозам на съемной квартире. Распространяли запрещенные вещества они через тайники-закладки в лесах. Чтобы не привлекать внимание работали ночью.





Остальные участники группировки выполняли обязанности мелких распространителей и розничных закладчиков. Их находили по объявлению в интернете.





При обыске в квартирах подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли 3 килограмма синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Наркоторговцам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Курские полицейские пресекли канал поставки синтетических наркотиков в наш регион. Подозреваемые в организации распространения 8 жителей Курской области в возрасте от 21 года до 36 лет, организовавших работу интернет-магазина по реализации наркотиков. Все они арестованы.