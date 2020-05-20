8 курян организовали интернет-магазин по продаже наркотиков

Роль оптовых курьеров-поставщиков была отведена семейной паре. 27- летний мужчина и его 36–летняя сожительница привозили оптовые партии наркотиков и фасовали по разовым дозам на съемной квартире. Распространяли запрещенные вещества они через тайники-закладки в лесах. Чтобы не привлекать внимание работали ночью.
Остальные участники группировки выполняли обязанности мелких распространителей и розничных закладчиков. Их находили по объявлению в интернете.
При обыске в квартирах подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли 3 килограмма синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Наркоторговцам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ