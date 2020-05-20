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Лента новостей / В регионе

В Курской области может появиться централизованная медицинская лаборатория

Возможный инвестор представил губернатору предложение централизации медицинских лабораторий

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Вопрос модернизации системы сбора и обработки медицинских анализов в Курской области ещё не решен. Поэтому региональные власти решили рассмотреть возможности привлечения частных инвестиций для создания этой системы, сообщил Роман Старовойт. 

Возможный инвестор представил губернатору предложение централизации медицинских лабораторий. Аналогичный проект реализован в одном из регионов, где благодаря государственно-частному партнёрству создана лабораторная служба, охватывающая все районы. Комплекс рассчитан почти на 8 миллионов исследований в год.

Несмотря на пандемию, мы не планируем отступать от намеченных планов по совершенствованию и развитию системы здравоохранения в Курской области, отметил глава региона. 

 Расчетную модель такой централизованной лаборатории для Курской области предоставят в течение двух недель.
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