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Завтра в Сеймском округе Курска не будет холодной воды

Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы

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Завтра, 21 мая, часть Сеймского округа Курска останется без холодной воды. Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы «Курскводоканала». 

Так с 9 утра до 5 вечера будет пусто в кранах жителей улиц Харьковская, Обоянская, Краснополянская, Центральная, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского, Серегина, Гагарина, Энергетиков, проспекта Кулакова, Льговского поворота, Магистрального проезда, а также Кислинских, Степных и прилегающих к ним улиц. 

Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону: 70-06-14.
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