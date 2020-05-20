Завтра в Сеймском округе Курска не будет холодной воды

Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы

Завтра, 21 мая, часть Сеймского округа Курска останется без холодной воды. Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы «Курскводоканала».





Так с 9 утра до 5 вечера будет пусто в кранах жителей улиц Харьковская, Обоянская, Краснополянская, Центральная, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского, Серегина, Гагарина, Энергетиков, проспекта Кулакова, Льговского поворота, Магистрального проезда, а также Кислинских, Степных и прилегающих к ним улиц.





Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону: 70-06-14.