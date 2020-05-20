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Лента новостей / В регионе

Пациентов из курской БСМП переведут в другие больницы

Больницу перепрофилируют под лечение коронавируса

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Курскую больницу скорой медицинской помощи перепрофилируют под прием возможных пациентов с коронавирусом. В связи с этим пациентов с острой терапевтической, хирургической и иной патологией переведут в другие больницы. 

С подозрением на инфаркт миокарда теперь будут направлять в региональный сосудистый центр областной клинической больницы или в 1-ю горбольницу.  Пациентов с инсультом будут госпитализировать в неврологические отделения города после консультации в региональном сосудистом центре ОКБ. Пациентов из районов области с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут направлять в ближайшие сосудистые центры - в Железногорске, Горшеченском, Медвенском и Рыльском районах. 

При этом отмечается, что в экстренных случаях ограничений по направлению пациентов нет. Направления в стационар, как и прежде, куряне получают в районных поликлиниках, где находятся на диспансерном наблюдении. Необходимость госпитализации также определяют и сотрудники скорой помощи. 

В прежнем режиме работают три стационара - это онкологический диспансер (там до особого распоряжения временно приостановлена только госпитализация пациентов с доброкачественными новообразованиями), противотуберкулёзный и кожно-венерологический диспансеры. 

Что касается  плановой медицинской помощи в поликлиниках, она всё ещё приостановлена, но экстренная при соблюдении всех санитарно-эпидемических требований оказывается. Лекарства в этих случаях врач выписывает сразу. При диспансерном наблюдении чтобы выписать рецепт, необходимо обратиться на горячую линию поликлиники, к которой прикреплен пациент. Ведется заочная плановая медицинская консультация, как и раньше, можно вызывать врача на дом. 
 
В комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи и выписки лекарственных средств. Круглосуточно можно обращаться по телефону: 8 (4712) 58-78-86.
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