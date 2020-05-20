Куряне могут рассчитать график пролёта МКС на регионом

До конца мая станцию можно наблюдать невооружённым глазом

По вечерам до конца мая почти во всех регионах страны можно будет невооруженным глазом посмотреть на МКС, сообщает «Роскосмос». Станция пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому нужно смотреть на южный небосклон.





Причём рассчитать график пролёта станции для своего региона можно самостоятельно - на сайте Heavens Above - в правом верхнем углу нужно выбрать свое местоположение, а потом на главной странице в разделе «Спутники» выбрать МКС. Там же можно найти интерактивную карту звездного неба и 3D-визуализацию станции.





Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт из США Кристофер Кэссиди.