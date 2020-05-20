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Лента новостей / В регионе

Куряне могут рассчитать график пролёта МКС на регионом

До конца мая станцию можно наблюдать невооружённым глазом

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По вечерам до конца мая почти во всех регионах страны можно будет невооруженным глазом посмотреть на МКС, сообщает «Роскосмос». Станция пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому нужно смотреть на южный небосклон.

Причём рассчитать график пролёта станции для своего региона можно самостоятельно - на сайте Heavens Above - в правом верхнем углу нужно выбрать свое местоположение, а потом на главной странице в разделе «Спутники» выбрать МКС. Там же можно найти интерактивную карту звездного неба и 3D-визуализацию станции.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт из США Кристофер Кэссиди.
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