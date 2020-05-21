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Лента новостей / В регионе

Прокуратура проведёт проверку по жалобам курских врачей на невыплаты стимулирующих

О неначислениях сообщили медработники из ОКБ и хомутовской райбольницы

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Стимулирующими выплатами медикам из курской областной больницы, а вернее их отсутствием, занялась прокуратура. Сотрудники сразу шести отделений ОКБ пожаловались на невыплаты обещанных президентом надбавок, пишет ИА «Секунда». Меж тем, они отмечают, что отделение, куда поступают больные с подозрение COVID и  сопутствующей патологией, работает в больнице с 1 апреля. По словам медработников, около 50% сотрудников областной больницы либо инфицированы, либо находятся на карантине. Остальные работают на 1,5 ставки и более. При этом больница функционирует не в режиме инфекционного стационара.

Проверят и хомутовскую райбольницу. Там медики, помимо того, что не получили выплат за работу с ковидными пациентами, говорят ещё и о занижении статистики по коронавирусу. Все пятеро официально заболевших из Хомутовского района - это медики районной ЦРБ. При этом, больница ранее не фигурировала в перечне очагов коронавируса среди медучреждений региона.

В прокуратуре при наличии оснований по результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.
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