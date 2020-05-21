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Лента новостей / В регионе

На выплаты сотрудникам стационарных учреждений соцобслуживания в Курской области пойдет около 34 млн руб

Эти средства направят из федерального бюджета, их выделят из резервного фонда

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На выплаты сотрудникам стационарных учреждений соцобслуживания в Курской области пойдет 33,9 млн руб. Эти средства направят из федерального бюджета, их выделят из резервного фонда. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. 
 
Деньги пойдут на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим услуги людям, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения.

В общей сложности правительство на эти цели распределило между регионами более 7,6 млрд руб.
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