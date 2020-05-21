Вылечились при этом ещё 73 курянина

В Курской области выявлен ещё 81 новый случай коронавируса. Всего на сегодня, по данным оперштаба, зарегистрировано 2258 заражений.





Выздоровели ещё 73 курянина, всего выписано 744 человека. Под медицинским наблюдением остаются 1507 пациентов: 129 – в инфекционной больнице имени Семашко, 70 – в городском роддоме, 89 – в 6-й горбольнице. 1219 человек лечатся дома, за ними наблюдают медики. Новых смертей не зарегистрировано.





Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 1610 человек. Снят карантин с 3633 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 176 человек.





С начала эпидемии в Курской области проведено 39903 исследования на COVID-19, в том числе за 20 мая обследовано 1588 человек.