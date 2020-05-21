Курские власти объяснили, почему хомутовские медики не получили доплаты за коронавирус

Чиновники обращают внимание на то, что это сотрудники амбулаторно-поликлинической помощи

В областном комздраве объяснили, почему хомутовские медики не получили доплаты за коронавирус. Там обращают внимание на то, что это сотрудники амбулаторно-поликлинической помощи. В Хомутовской же больнице положенные выплаты получил фельдшер скорой помощи.





Фиксированные президентские выплаты за май сотрудникам скорой помощи больницы обещают выплатить до конца месяца, если подтвердится факт оказания медицинской помощи пациентам с ковидом.





Участковым врачам и работникам поликлиники сделают доплаты за фактически отработанное время. Чиновники ссылаются на постановление правительства №415. Это связано с тем, что заболевшие в Хомутовском районе лечатся дома. Деньги также обещают начислить до конца месяца.





Также курские власти отмечают, что первоначально в документе выплаты предусматривались за фактически отработанное время. В новой редакции постановления правительства №484 фактор времени не учитывается, поэтому выплата будет единовременной, независимо от количества смен или часов. Тем работникам, которые не получили выплату в полном объеме по этому постановлению, сделают перерасчет.