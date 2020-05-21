Курский губернатор предложил ввести региональные выплаты на подростков от 16 до 18 лет

Эту возможность только обсудят, а уже установленные президентом выплаты можно оформить теперь через МФЦ

Президент на прошлой неделе пообещал единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей, но только от 3 до 16 лет. Курский губернатор предложил исправить этот недочёт и ввести региональные выплаты на подростков от 16 до 18 лет. Своим заместителям Роман Старовойт поручил изучить этот вопрос и возможности регионального бюджета. Решение должны принять в ближайшие дни. В некоторых регионах, отметил губернатор, это уже сделали.





Напомним, для детей до 3 лет с апреля по июнь установлена ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей.





Пособия, к слову, теперь можно оформить через МФЦ. Прием там ведётся только по предварительной записи. Записаться можно на официальном сайте МФЦ, в мобильном приложении «Мои документы» Курской области и по телефону 74-14-80.