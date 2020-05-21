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Лента новостей / В регионе

У жительницы села под Курском украли почти 700 кг металлического забора

Похитителями оказались соседи

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В Большесолдатском районе у местной жительницы пропали почти 700 килограммов фрагментов металлического ограждения, которые она собиралась установить вокруг своего дома в ближайшее время.

Полицейские нашли похитителей за один день. Ими оказались двое местных жителей 18 и 55 лет - соседи потерпевшей. Кроме того, они привлекли на помощь своего 20-летнего знакомого из Курска, который приехал на выходные.

Соседи несколькими днями ранее заметили недавно привезенные ограждения и решили как можно скорее украсть металл, до его установки.  

Вывозили металл похитители ночью на большегрузе, принадлежащем одному из них. Чтобы не будить соседей, оставили машину неподалеку, туда и переноси похищенный металл.

Несмотря на то, что потенциального покупателя злоумышленники уже нашли, продать похищенное они не успели. Всех их задержали. Ограждение изъято и уже возвращено владелице.

По факту хищения проводится проверка.  

Аналогичную кражу раскрыли курские полицейские. С одного из дачных участков злоумышленник похитил 150 килограммов металлических конструкций. Владелец несколько месяцев не был на даче, поэтому пропажу обнаружил спустя несколько месяцев.

Полицейские установили, что хищение совершил 26-летний житель Курска. Зимой, надеясь, на то, что собственники часто оставляют ценные вещи на участках, он объезжал территорию и заметил металл. Украденное он сразу сдал в пункт приема лома.

Сейчас полицейские выясняют, есть ли другие пострадавшие в этом  садовом обществе. Похититель же стал фигурантом уголовного дела.
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