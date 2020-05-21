У жительницы села под Курском украли почти 700 кг металлического забора

Похитителями оказались соседи

В Большесолдатском районе у местной жительницы пропали почти 700 килограммов фрагментов металлического ограждения, которые она собиралась установить вокруг своего дома в ближайшее время.





Полицейские нашли похитителей за один день. Ими оказались двое местных жителей 18 и 55 лет - соседи потерпевшей. Кроме того, они привлекли на помощь своего 20-летнего знакомого из Курска, который приехал на выходные.





Соседи несколькими днями ранее заметили недавно привезенные ограждения и решили как можно скорее украсть металл, до его установки.





Вывозили металл похитители ночью на большегрузе, принадлежащем одному из них. Чтобы не будить соседей, оставили машину неподалеку, туда и переноси похищенный металл.





Несмотря на то, что потенциального покупателя злоумышленники уже нашли, продать похищенное они не успели. Всех их задержали. Ограждение изъято и уже возвращено владелице.





По факту хищения проводится проверка.





Аналогичную кражу раскрыли курские полицейские. С одного из дачных участков злоумышленник похитил 150 килограммов металлических конструкций. Владелец несколько месяцев не был на даче, поэтому пропажу обнаружил спустя несколько месяцев.





Полицейские установили, что хищение совершил 26-летний житель Курска. Зимой, надеясь, на то, что собственники часто оставляют ценные вещи на участках, он объезжал территорию и заметил металл. Украденное он сразу сдал в пункт приема лома.





Сейчас полицейские выясняют, есть ли другие пострадавшие в этом садовом обществе. Похититель же стал фигурантом уголовного дела.