В Курске на четырёх водителей маршруток составили протоколы за отсутствие масок

Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта проверяют как шоферы соблюдают масочный режим

В Курске проверяют как водители маршруток соблюдают масочный режим. Мониторинг проводят сотрудники городского департамента пассажирского транспорта.





Накануне попались четыре нарушителя, на них составили административные протоколы. Всего за время проведения проверок составлено 10 протоколов, часть из них уже направлена в суд.





Несмотря на то, что нарушители есть, проверяющие отмечают повышение дисциплинированности шофёров.





Тем не менее, такие рейды продолжатся продолжатся до полного снятия коронавирусных ограничений.