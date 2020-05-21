Школьники получат аттестаты до 15 июня

ЕГЭ начнётся 29 июня

Выпускники девятых и одиннадцатых классов получат аттестаты до 15 июня. Об этом сегодня заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Итоговые оценки ученикам выставят по текущим.

ЕГЭ будут сдавать только выпускники 11-х классов, которые собираются поступать в этом году в вузы. Экзамены должны начаться 29 июня.

ЕГЭ по русскому языку продлится два дня. Как объяснила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко, это нужно для того, чтобы избежать скопления школьников. Выпускников рассадят в аудиториях на расстоянии 1,5 м друг от друга. На входе в пункты проведения экзаменов всем организаторам и участникам будут измерять температуру, аудитории предварительно продезинфицируют.

У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз.