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Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт: «Финансовая поддержка медработников у меня на личном контроле»

Губернатор призвал медиков, работающих с больными COVID-19, и не получивших дополнительные выплаты звонить на горячую линию или писать ему в личные сообщения

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Роман Старовойт заявил, что финансовую поддержку медработников держит на личном контроле. Губернатор направил на эти цели 8,8 млн из регионального бюджета. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. От федерального центра на выплаты медикам наш регион получил без малого 257 млн рублей. Из них за апрель уже выплатили более 103 млн. Причём в случае необходимости эту сумму  увеличат. Соответствующая договорённость есть с федеральным центром, отметил губернатор. 

Глава региона призвал сотрудников медучреждений, работающих с больными COVID-19, и не получивших дополнительную выплату (либо получивших, но не в полном размере), звонить на горячую линию 8 (4712) 51-13-19 или писать ему в личные сообщения.

«Я от себя и от всей администрации Курской области выражаю огромную благодарность врачам региона. Вы настоящие герои! Спасибо вам! Мы обязательно победим COVID-19, и после этого я с радостью пожму руку каждому из вас», - написал Роман Старовойт.
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