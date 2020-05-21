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Лента новостей / В регионе

В Курской области отменили особый противопожарный режим

Сейчас в области установился первый класс пожарной опасности

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В Курской области отменили особый противопожарный режим. Он действовал в нашем регионе с 27 марта. Такая мера была связана с засушливой погодой и возникновением многочисленных палов сухой травы. Ежедневно спасатели выезжали более 100 раз на подобные происшествия. Всего же с конца марта в регионе произошло более 3700 пожаров. Сейчас в области установился первый класс пожарной опасности. 

Однако курян просят соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе при разведении открытого огня. Нарушителей накажут рублем: штрафы для физических лиц – от 2 000 до 3 000 руб, для должностных лиц – от 6 000 до 15 000 руб, для юридических лиц – от 150 000 – 200 000 руб. 
 

ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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