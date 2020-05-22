Умер еще один курянин с коронавирусом

Подтверждён ещё 81 случай корнавируса

В Курской области за последние сутки подтверждён ещё 81 случай корнавируса. По данным оперштаба, на сегодня зарегистрировано 2339 заразившихся.





Из них под медицинским наблюдением 1526 пациентов: 117 – в инфекционной больнице имени Семашко, 75 – в городском роддоме, 91 – в 6-й горбольнице. 1243 лечатся дома, под наблюдением медиков. Выздоровел ещё 61 пациент, всего выписано 805 человек. К сожалению, ещё один пациент скончался. Таким образом с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области умерли 8 человек.





Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 1145 человек. Снят карантин с 4164 человека. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 175 человек.

Всего с начала эпидемии в регионе проведено 42 827 исследований материала на COVID-19, в том числе за 21 мая обследовано 1411 человек.