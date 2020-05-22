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В Курске задержали серийного похитителя велосипедов

За год в городе похищается больше сотни велосипедов

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На этой неделе курские полицейские задержали серийного похитительниц велосипедов. На его счёту кражи в разных районах города. Ранее судимый курянин выбирал транспорт без средств защиты, поэтому  беспрепятственно забирал его из подъездов. От его действий пострадали трое курян. Раскрыть преступление удалось благодаря записям камер наблюдения. Полицейским удалось установить личность не только злоумышленника, но и людей, которым он продал чужое имущество. Велосипеды уже изъяли и вернули владельцам. Возбуждены уголовные дела.

Как отмечают в полиции, кражи велосипедов в Курске случаются довольно часто - более сотни в год. Преимущественно двухколесный транспорт воркуют из подъездов многоэтажек, а также у зданий магазинов и других организаций. Часть преступлений совершают дети и подростки, которые не всегда преследуют корыстные цели, а просто хотят покататься. Но львиная доля краж и последующей продажи похищенных велосипедов на счету у курян с криминальным прошлым.
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