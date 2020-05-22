В четверг на курских дорогах пострадали двое детей-пешеходов

12-летняя девочка переходила дорогу вместе с мамой, 8-летний мальчик был один

В четверг, 21 мая в Курске произошли две аварии с участием пешеходов. Причём оба пешехода - дети.





Так, примерно в половину одиннадцатого часа вечера 32-летний водитель «Лада Ларгус» службы такси двигаясь по улице Садовая со стороны Радищева в направлении улицы Ленина напротив дома 13 по улице Садовая сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в сопровождении матери. Как отмечают в ГИБДД, они шли вне пешеходного перехода. В результате девочку госпитализировали с травмами. Водитель был трезв.





Ранее, в восьмом часу вечера похожая авария случилась на 44 км автодороги "Курск-Льгов-Рыльск» ". Там 24-летний автомобилист на «Ниссане», двигаясь со стороны Курска в сторону Рыльска, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу. В результате ДТП юного пешехода госпитализировали с травмами.