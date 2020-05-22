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Больше 4 тысяч курских бизнесменов подали заявления на получение субсидий

Заявки от предпринимателей, пострадавших от ситуации с коронавирусом, с 1 мая начала принимать налоговая

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Больше 4 тысяч курских бизнесменов подали заявления на получение субсидий. Заявки от предпринимателей, пострадавших от ситуации с коронавирусом, с 1 мая начала принимать налоговая. 

Размер субсидии рассчитывается исходя из общего количества сотрудников в марте, умноженного на МРОТ. Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется еще один человек – сам индивидуальный предприниматель. Если же у него нет  наемных работников, размер субсидии составит 12 130 рублей в месяц.
Чтобы получить субсидию, нужно, чтобы отрасль входила в перечень, утверждённый правительством. Также предприниматель не должен иметь задолженностей по налогам, вовремя предоставить отчёт в Пенсионный фонд и сохранить не меньше 90% работников.

Проверить соответствие бизнеса этим критериям для получения субсидии можно на сайте ФНС в сервисе «Проверка права на получение субсидии в связи с COVID-19».

Налоговая рассматривает заявления в течение трёх дней. Уточнить информацию о ходе рассмотрения заявления можно на сайте ФНС или по бесплатному номеру многоканального телефона Единого Контакт-центра: 8-800-222-22-22.
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