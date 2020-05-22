Курские предприниматели требуют отменить аренду на Центральном рынке

В перспективе предприниматели просят администрацию города Курска снизить аренду до конца года. Дело в том, что на рынке одна из самых высоких арендных ставок в городе. Вдобавок подавляющее число арендаторов не может получить господдержку из-за путаницы с ОКВЭДами.
На место прибыли представители мэрии Курска, они пообщались с митингующими. Заммэра Эдуард Кудрявцев попросил собравшихся не провоцировать, сообщил, что мэрия и так пошла на беспрецедентные меры поддержки, отменив аренду за апрель, а все остальные вопросы надо рассматривать постепенно.
«Если мы отменим аренду, пострадает городской бюджет. А нам нужно строить детские сады и ремонтировать дороги», - сказал чиновник.
Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Ведомство организовалось проверку, по её результатам примут меры прокурорского реагирования.