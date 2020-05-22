Курские предприниматели требуют отменить аренду на Центральном рынке

Сегодня они вышли на митинг. Прокуратура проведёт проверку

В перспективе предприниматели просят администрацию города Курска снизить аренду до конца года. Дело в том, что на рынке одна из самых высоких арендных ставок в городе. Вдобавок подавляющее число арендаторов не может получить господдержку из-за путаницы с ОКВЭДами.





На место прибыли представители мэрии Курска, они пообщались с митингующими. Заммэра Эдуард Кудрявцев попросил собравшихся не провоцировать, сообщил, что мэрия и так пошла на беспрецедентные меры поддержки, отменив аренду за апрель, а все остальные вопросы надо рассматривать постепенно.

«Если мы отменим аренду, пострадает городской бюджет. А нам нужно строить детские сады и ремонтировать дороги», - сказал чиновник.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Ведомство организовалось проверку, по её результатам примут меры прокурорского реагирования.

Сегодня утром десятки предпринимателей, работающих на Центральном рынке вышли на протестную акцию. Они требуют у мэрии отменить им аренду за май, когда они не работали. Напомним, Центральный рынок является муниципальным предприятием. И если за апрель аренду отменили, то по маю этот вопрос ещё не решён.