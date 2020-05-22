Ограничения со сферы торговли в Курской области снимут не раньше 1 июня

Это будет возможно только при строгом соблюдении курянами масочного режима

Снять ограничительные меры со сферы торговли в Курской области планируется не раньше 1 июня. Для этого региону необходимо достигнуть целевых показателей Роспотребнадзора по свободному коечному фонду и коэффициенту распространения инфекции, которые обязательны для перехода к первому этапу снятия ограничений. По объему тестирования задача уже выполнена. Об этом говорили губернатор Роман Старовойт и мэр Курска Виктор Карамышев на выездном совещании с руководителями профильных комитетов. Представители органов власти побывали в торговых точках на Льговском повороте и улице Карла Маркса.





Бизнесу необходимо организовать свою работу таким образом, чтобы все покупатели носили маски: давать их бесплатно или не обслуживать нарушителей, пришли к выводу руководители региона.





«Полное снятие ограничительных мер со сферы торговли возможно только при строгом соблюдении курянами масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Без дисциплины в этой части мы можем получить новый рост зараженных коронавирусом и вынуждены будем опять закрыть магазины», - отметил губернатор.