  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Преподаватель курского вуза на 5 лет отправится в колонию за взятки

Он через посредников получил взятки от студентов за успешную защиту дипломного проекта 

Читайте также

Приговор в отношении 40-летнего преподавателя одного из курских вузов, осужденного за получение взяток, вступил в силу. Сегодня в Курском областном суде рассмотрели апелляцию прокурора Центрально округа, а также апелляционные жалобы осужденного и его адвоката на приговор Ленинского райсуда, который был оглашен в ноябре прошлого года. Областной суд оставил приговор в силе. 

Как установил суд, будучи заведующим кафедрой и  заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии одного из курских вузов в 2014 году курянин через посредников получил взятки от студентов за успешную защиту дипломного проекта и получение положительной оценки по нему на госэкзаменах без надлежащей проверки знаний.

Теперь преподаватель-взяточник проведёт ближайшие 5 лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить 2-миллионный штраф в доход государства. Также его лишили права заниматься преподавательской деятельностью в течение 2,5 лет.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Почти 60 детских лагерей откроются этим летом в Курске

При назначении детского пособия не будут учитывать доходы потерявших работу курян

Курян, потерявших работу во время пандемии, устроят на сельхозпредприятия

Ограничения со сферы торговли в Курской области снимут не раньше 1 июня

Курские предприниматели требуют отменить аренду на Центральном рынке

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске