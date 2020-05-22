Преподаватель курского вуза на 5 лет отправится в колонию за взятки

Он через посредников получил взятки от студентов за успешную защиту дипломного проекта

Приговор в отношении 40-летнего преподавателя одного из курских вузов, осужденного за получение взяток, вступил в силу. Сегодня в Курском областном суде рассмотрели апелляцию прокурора Центрально округа, а также апелляционные жалобы осужденного и его адвоката на приговор Ленинского райсуда, который был оглашен в ноябре прошлого года. Областной суд оставил приговор в силе.





Как установил суд, будучи заведующим кафедрой и заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии одного из курских вузов в 2014 году курянин через посредников получил взятки от студентов за успешную защиту дипломного проекта и получение положительной оценки по нему на госэкзаменах без надлежащей проверки знаний.





Теперь преподаватель-взяточник проведёт ближайшие 5 лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить 2-миллионный штраф в доход государства. Также его лишили права заниматься преподавательской деятельностью в течение 2,5 лет.