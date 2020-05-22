Речь идёт об оформлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка

При назначении детского пособия не будут учитывать доходы потерявших работу курян. Речь идёт об оформлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».





Как поясняют в региональном комитете социального обеспечения, материнства и детства, среднедушевой доход семьи при назначении пособий рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев, в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев.





Отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления на выплату. Например, если заявитель обратится за пособием в июне 2020 года, ему необходимо представить сведения о доходах семьи за период с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года.





В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода при назначении данной меры поддержки, включаются родитель (усыновитель), опекун ребенка, супруг (супруга) такого гражданина и несовершеннолетние дети, объясняют в комитете.





Подробности можно уточнить при назначении выплаты на первого ребенка - в органах соцзащиты населения, при назначении выплаты на второго ребенка - в региональное отделение Пенсионного фонда.