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Лента новостей / В регионе

При назначении детского пособия не будут учитывать доходы потерявших работу курян

Речь идёт об оформлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка

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При назначении детского пособия не будут учитывать доходы потерявших работу курян. Речь идёт об оформлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

Как поясняют в региональном комитете социального обеспечения, материнства и детства, среднедушевой доход семьи при назначении пособий рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев, в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев. 

Отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления на выплату. Например, если заявитель обратится за пособием в июне 2020 года, ему необходимо представить сведения о доходах семьи за период с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года. 

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода при назначении данной меры поддержки, включаются родитель (усыновитель), опекун ребенка, супруг (супруга) такого гражданина и несовершеннолетние дети, объясняют в комитете. 

Подробности можно уточнить при назначении выплаты на первого ребенка - в органах соцзащиты населения, при назначении выплаты на второго ребенка - в региональное отделение Пенсионного фонда.
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