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Почти 60 детских лагерей откроются этим летом в Курске

Старт оздоровительной кампании в загородных лагерях планируется с 1 июля

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Почти 60 детских лагерей откроются этим летом в Курске. Из них 56 лагерей с дневным пребыванием, два загородных лагеря - «Орленок» и детский центр им. У. Громовой, а также один лагерь труда и отдыха.

Старт оздоровительной кампании в загородных лагерях планируется с 1 июля, в лагеря дневного пребывания - с 1 августа. Однако окончательное решение местные власти примут с учетом эпидобстановки. При этом лагеря уже готовы к проверкам для получения допуска к работе. Они оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции, пожарной сигнализацией и к началу летней кампании будут взяты под охрану.

Кроме этого, лагеря обеспечат бесконтактными термометрами, антисептиками, организуют безопасное пребывание детей и персонала, отметил председатель городского комитета образования Сергей Белкин.
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