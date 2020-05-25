В Курской области количество заразившихся коронавирусом продолжает расти

Всего в области уже 2581 заразившихся

В Курской области за выходные прибавилось почти 250 заболевших коронавирусом. Антирекорд установлен в воскресенье - подтвердилось 85 случаев заражения, сегодня поменьше - 74. Всего в области уже 2581 заразившихся, из них почти 1600 приходится на Курск.





Под медицинским наблюдением остаются 1660 пациентов: 113 – в инфекционной больнице имени Семашко, 63 – в городском роддоме, 94 – в 6-й горбольнице. 1390 – лечатся дома, за ними наблюдают медики. Выписано ещё 27 пациентов, всего выздоровели уже 913 человек. Новых смертей нет.





Кроме этого на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 1190 человек. Снят карантин с 4492 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 171 человек.





С начала эпидемии проведено 46 931 тестов на COVID-19, в том числе за минувший день обследовано 1 211 человек.