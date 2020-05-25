Благодаря ей пять пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, теперь дышат самостоятельно

В Курской области появилась мобильная консультативная бригада. В неё вошли главные внештатные специалисты регионального комитета здравоохранения: анестезиолог-реаниматолог Григорий Николаев, пульмонолог Евгений Шабанов, специалист по инфекционным болезням Олег Девянин, и другие.





Медики будут круглосуточно оказывать профессиональную поддержку врачам, лечащим пациентов с коронавирусом. В первую очередь внимание уделят больным тяжелом состоянии. Благодаря консультативной бригаде пять пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, пошли на поправку и теперь дышат самостоятельно.





Консилиумы проходят и в режиме онлайн, информация о пациентах с COVID-19 поступает из больниц в дистанционный консультативный центр, созданный на базе отделения реанимации областной клинической больницы. При необходимости к работе подключаются кардиологи, гастроэнтерологи и другие узкие специалисты.