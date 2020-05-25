На курских дорогах в ДТП пострадали пьяные мотоциклист и скутерист

Аварии произошли в Курске и Железногорском районе

В воскресенье, 24 мая в Курске в ДТП пострадал 34-летний скутерист. Авария произошла около трёх часов дня. Мужчина на скутере ехал по улице Чапаева со стороны 1-й Щигровской в направлении улицы 3-я Воронежская. Напротив д. 68 по улице Чапаева он не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем «Фольксваген Поло», за рулем которого был 33-летний водитель. В результате скутериста госпитализировали с травмами. Как отметили в ГИБДД, он был пьяным.





Ещё один любитель нетрезвой езды на двухколесном транспорте пострадал в Железногорском районе 22 мая. Там, на 2 км автодороги «Копенки 46» примерно в половину девятого часа вечера 26-летний парень на мотоцикле «Хонда» не справился с управлением и угодил в кювет. Его госпитализировали. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мотоциклист отказался.