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Лента новостей / Происшествия

На курских дорогах в ДТП пострадали пьяные мотоциклист и скутерист

Аварии произошли в Курске и Железногорском районе 

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В воскресенье, 24 мая в Курске в ДТП пострадал 34-летний скутерист. Авария произошла около трёх часов дня. Мужчина  на скутере ехал по улице Чапаева со стороны 1-й Щигровской в направлении улицы 3-я Воронежская. Напротив д. 68 по улице Чапаева он не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем «Фольксваген Поло», за рулем которого был 33-летний водитель. В результате скутериста  госпитализировали с травмами. Как отметили в ГИБДД, он был пьяным. 

Ещё один любитель нетрезвой езды на двухколесном транспорте пострадал в Железногорском районе 22 мая.  Там, на 2 км автодороги «Копенки 46» примерно в половину девятого часа вечера 26-летний парень на мотоцикле «Хонда» не справился с управлением и угодил в кювет. Его госпитализировали. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мотоциклист отказался.
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