Протоиерей Олег Чебанов опубликовал пост, в котором утверждает, что за два месяца он похоронил в два раза больше умерших от ковида, чем говорят власти

Курский священник усомнился в региональной статистике по коронавирусным смертям. Протоиерей Олег Чебанов опубликовал в соцсети пост, в котором утверждает, что за два месяца он похоронил в два раза больше умерших от ковида, чем говорят власти. Свой пост Олег Чебанов сопроводил цитатой из песни группы «Кино»: «я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал».





Священник, к слову, не единственный, кто сомневается в официальных данных. Ранее сомнения высказывали и некоторые медики. Роман Старовойт тоже задался этим вопросом и поручил своему заместителю Андрею Белостоцкому, курирующему здравоохранение, разобраться в проблеме и объяснить, как ведётся официальная статистика и почему официальные данные расходятся с мнением курян.

Напомним, на сегодня в регионе официально зарегистрировано 8 смертей курян с подтверждённым коронавирусом. Ещё одна смерть, девятая зафиксирована в Курчатове, но по городу атомщиков, как отмечают в обладминистрации, ведётся отдельная, федеральная статистика.