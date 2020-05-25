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Курская область. Улица Карла Маркса в Льгове станет пешеходной

Её соединят с существующими парками и общественными пространствами города

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Улица Карла Маркса в Льгове станет пешеходной. Там планируют также благоустроить примыкающие к ней дворы. Однако эту идею удастся реализовать в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в этом году. 

Фасады домов – вывески и цветовое решение – вдоль улицы оформят в соответствии с дизайн-кодом. Участок свяжут с существующими парками и общественными пространствами города. В создании проекта, который разработали специалисты областного Центра компетенций, приняли участие и сами жители Льгова.

Отмечается, что сновная задача льговского проекта – рассказать будущим поколениям об уникальных историях города.


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