Курская область. Улица Карла Маркса в Льгове станет пешеходной

Её соединят с существующими парками и общественными пространствами города

Улица Карла Маркса в Льгове станет пешеходной. Там планируют также благоустроить примыкающие к ней дворы. Однако эту идею удастся реализовать в случае победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в этом году.





Фасады домов – вывески и цветовое решение – вдоль улицы оформят в соответствии с дизайн-кодом. Участок свяжут с существующими парками и общественными пространствами города. В создании проекта, который разработали специалисты областного Центра компетенций, приняли участие и сами жители Льгова.





Отмечается, что сновная задача льговского проекта – рассказать будущим поколениям об уникальных историях города.