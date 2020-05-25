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17-летний курянин угнал «семерку», чтобы не идти домой пешком

Машина была без сигнализации и парню не составило особого труда вскрыть её и уехать

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17-летний курянин угнал «семерку», чтобы не идти домой пешком. Машину юноша приметил возле дома по улице Карла Либнехта, когда ночью возвращался от друзей. Авто было без сигнализации и парню не составило особого труда вскрыть его и уехать. Он доехал до нужной улицы и бросил ВАЗ за несколько домов от своего. С собой же подросток прихватит магнитолу и колонки из салона, а также колеса из багажника.

Полицейские за полчаса нашли угнанную машину, и почти также быстро - угонщика. Молодой человек состоит на профилактическом учете. Поскольку возраст юного преступника позволяет привлекать его к уголовной ответственности, он стал фигурантом разбирательств по фактам угона и кражи.
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