Машина была без сигнализации и парню не составило особого труда вскрыть её и уехать

17-летний курянин угнал «семерку», чтобы не идти домой пешком. Машину юноша приметил возле дома по улице Карла Либнехта, когда ночью возвращался от друзей. Авто было без сигнализации и парню не составило особого труда вскрыть его и уехать. Он доехал до нужной улицы и бросил ВАЗ за несколько домов от своего. С собой же подросток прихватит магнитолу и колонки из салона, а также колеса из багажника.





Полицейские за полчаса нашли угнанную машину, и почти также быстро - угонщика. Молодой человек состоит на профилактическом учете. Поскольку возраст юного преступника позволяет привлекать его к уголовной ответственности, он стал фигурантом разбирательств по фактам угона и кражи.