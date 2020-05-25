В регионе на 100 тысяч человек приходится 230,6 выявленных случаев заболевания коронавирусом. На прошлой неделе было 180

В Курской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает Информационный центр по ситуации с коронавирусом в России. По расчётам аналитиков в нашем регионе на 100 тысяч человек приходится 230,6 выявленных случаев заболевания коронавирусом. За неделю этот показатель увеличился на 50 пунктов. Так, в начале прошлой недели он находился на отметке 180 человек на 100 тысяч.

Этот показатель выше среднего по ЦФО (195 человек на 100 тыс.), отмечают эксперты, но ниже, чем по России. В целом по стране он находится на уровне 240,7 человек на 100 тысяч населения.

Наименьший показатель среди регионов ЦФО зафиксирован в Воронежской области (65 выявленных на 100 тыс.). Самый высокий - в Калужской (331 выявленный случай на 100 тыс). Выше только в Москве и Подмосковье.