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Лента новостей / В регионе

В Курской области увеличилась заболеваемость коронавирусом

В регионе на 100 тысяч человек приходится 230,6 выявленных случаев заболевания коронавирусом. На прошлой неделе было 180 

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В Курской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает Информационный центр по ситуации с коронавирусом в России. По расчётам аналитиков в нашем регионе на 100 тысяч человек приходится 230,6 выявленных случаев заболевания коронавирусом. За неделю этот показатель увеличился на 50 пунктов. Так, в начале прошлой недели он находился на отметке 180 человек на 100 тысяч.
 
Этот показатель выше среднего по ЦФО (195 человек на 100 тыс.), отмечают эксперты, но ниже, чем по России. В целом по стране он находится на уровне 240,7 человек на 100 тысяч населения. 
 
Наименьший показатель среди регионов ЦФО зафиксирован в Воронежской области (65 выявленных на 100 тыс.). Самый высокий - в Калужской (331 выявленный случай на 100 тыс). Выше только в Москве и Подмосковье.
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