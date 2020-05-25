Сегодня в Курске насчитали шесть бизнесменов-нарушителей масочного режима

Курские власти продолжают мониторинг магазинов, салонов красоты и мастерских

Курские власти продолжают мониторинг магазинов, салонов красоты и мастерских. Сотрудники городского комитета экономического развития, окружных администраций и управления по делам ГО и ЧС проверяют, как предприниматели соблюдают масочный режим, а также наличие разметки социальной дистанции и санитайзеров.





Так, сегодня в Центральном округе ревизоры проверили 20 предприятий, в Сеймском - 14, в Железнодорожном - 21.





В результате рейда выявили шесть нарушителей. Это как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Им выдали уведомления о необходимости устранить нарушения.