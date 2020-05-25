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Лента новостей / В регионе

Сегодня в Курске насчитали шесть бизнесменов-нарушителей масочного режима

Курские власти продолжают мониторинг магазинов, салонов красоты и мастерских

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Курские власти продолжают мониторинг магазинов, салонов красоты и мастерских. Сотрудники городского комитета экономического развития, окружных администраций и управления по делам ГО и ЧС проверяют, как предприниматели соблюдают масочный режим, а также наличие разметки социальной дистанции и санитайзеров.

Так, сегодня в Центральном округе ревизоры проверили 20 предприятий, в Сеймском - 14, в Железнодорожном - 21. 

В результате рейда выявили шесть нарушителей. Это как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Им выдали уведомления о необходимости устранить нарушения.
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