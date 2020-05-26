Курянка поверила, что ей пришлют по почте французского бульдога и перевела деньги мошенникам

Женщина нашла предложение о продаже щенков на сайте объявлений

Ещё одна курянка стала жертвой дистанционных мошенников. Женщина нашла на сайте объявлений предложение о продаже щенков французского бульдога. С продавцом она общалась через мессенжер WhatsApp. Потенциальному покупателю прислали видеоролик, в котором она могла своими глазами увидеть будущего питомца. В результате договорились о цене в 8,5 тысяч рублей, так у щенка не было документов. Из другого города, причём не близкого, собаку курянке пообещали прислать по почте в коробке. Сомнения покупательницы по этому поводу продавец, развеяла, сообщив, что делала такое не раз.





Для оплаты женщине предложили пройти по ссылке, где она ввела все реквизиты своей банковской карты. Курянка стала понимать, что её обманывают, когда собеседница предложила повторить операцию, так как деньги якобы не дошли.





В полиции опасения любительницы животных подтвердили и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Выяснилось, что объявление о продаже французских бульдогов сразу же исчезло с сайта, а телефон лже-заводчицы перестал отвечать.