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Курские таможенники изъяли у украинца больше 35 кг красной икры и 38 кг авиазапчастей

Возбуждено уголовное дело 

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35,6 килограммов красной икры и 38 килограммов запчастей для ремонта самолетов и вертолетов возвращены в федеральную собственность. Таково постановление Суджанского райсуда. 

Эти товары курские таможенники изъяли в октябре прошлого года у гражданина Украины в многостороннем автомобильном пункте пропуска Суджа. В багажном отсеке  рейсового автобуса, следовавшего из Москвы на Украину, в  ходе досмотра обнаружили бумажные и картонные упаковки с техническими изделиями и три полимерных контейнера с красной икрой общим весом около 78 килограммов. Водитель автобуса тогда объяснил, что икру лососевых рыб он приобрел в Москве для своей семьи  и подарков друзьям, а запчасти перевозил на Украину за денежное вознаграждение. О том, что вывозимые товары подлежат декларированию, а на партию красной икры необходим ветеринарный сертификат, он, якобы, не знал.

В итоге из-за перевозки икры в отношении украинца возбудили административное дело, а по факту перевозки авиационных запчастей - уголовное. Как поясняют в Курской таможне, они отнесены к продукции военного назначения, вывоз которой с территории России возможен только при наличии лицензии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Отмечается, что постановление суда по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.
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