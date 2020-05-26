  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Главврач курской областной больницы объяснил почему его сотрудники не могут получить доплаты за работу с коронавирусными пациентами

Всего в областной больнице коронавирусом заболели 129 медиков, 30 уже выздоровели

Читайте также

Главврач курской областной больницы объяснил почему его сотрудники 
не могут получить доплаты за работу с коронавирусными пациентами. Дело в том, что в каждом случае необходимо доказать факт медпомощи конкретному пациенту. Информацию об этом собирают заведующие отделениями. По словам Дмитрия Полякова, были случаи, когда факты медпомощи не подтверждались. А перевести ОКБ в статус ковидного госпиталя не позволяет законодательство. 

Главврач также отметил, что за апрель выплаты медикам  перечислили, до пятницы перечислят выплаты за май. Жалобы сотрудников стараются отрабатывать в режиме онлайн.

Что касается массовых заражений медиков, то по словам Полякова, 1500 сотрудников больницы сдали тесты на коронавирус. Сейчас у 14 человек с положительные результаты, болезнь бессимптомная. Всего в областной больнице коронавирусом заболели 129 медиков, 30 уже выздоровели и вернулись к работе.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В Курске начали готовить будущих «пляжных» спасателей

Мальчик из курского села позвонил по номеру «112» больше 60 раз и парализовал работу диспетчеров

На поддержку потерявших работу курян выделят 40 миллионов рублей

Президент назначил парад Победы на 24 июня

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске