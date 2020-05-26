Главврач курской областной больницы объяснил почему его сотрудники не могут получить доплаты за работу с коронавирусными пациентами

Всего в областной больнице коронавирусом заболели 129 медиков, 30 уже выздоровели

не могут получить доплаты за работу с коронавирусными пациентами. Дело в том, что в каждом случае необходимо доказать факт медпомощи конкретному пациенту. Информацию об этом собирают заведующие отделениями. По словам Дмитрия Полякова, были случаи, когда факты медпомощи не подтверждались. А перевести ОКБ в статус ковидного госпиталя не позволяет законодательство.

Главврач также отметил, что за апрель выплаты медикам перечислили, до пятницы перечислят выплаты за май. Жалобы сотрудников стараются отрабатывать в режиме онлайн.

Что касается массовых заражений медиков, то по словам Полякова, 1500 сотрудников больницы сдали тесты на коронавирус. Сейчас у 14 человек с положительные результаты, болезнь бессимптомная. Всего в областной больнице коронавирусом заболели 129 медиков, 30 уже выздоровели и вернулись к работе.

Главврач курской областной больницы объяснил почему его сотрудники