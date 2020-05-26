В Курской области создали дополнительные койки для больных кронавирусом

Благодаря перепрофилированию БСМП и бывшего корпуса онкодиспансера коечный фонд больниц пополнился на 260 единиц

В Курской области наблюдается стабильный прирост числа заболевших COVID-19. И для того, чтобы можно было перейти к ослаблению введенных ранее противоэпидемических мер, региональному здравоохранению необходимо достичь установленных Роспотребнадзором трех целевых показателей. Один параметр – объем проводимых на коронавирусную инфекцию тестов – уже соответствует установленным нормативам. Два других – коэффициент распространения инфекции и количество свободных коек – пока в работе. Благодаря перепрофилированию БСМП и бывшего корпуса онкодиспансера коечный фонд больниц пополнился на 260 единиц. За короткий срок в учреждениях поменяли электропроводку, закупили и поставили новые кровати в палатах, подвели к ним кислород. Однако еще остаются вопросы с оборудованием помещений для отдыха врачей. Для того, чтобы оно было комфортным, необходим косметический ремонт. Об это сообщает телеканал « ТАКТ ».





Роман Старовойт, губернатор Курской области:

- Ну, видите, больница Скорой медицинской помощи у нас в таком состоянии, какое оно есть. Вы помните, мы в прошлом году кровлю ремонтировали. Средств больница не доложила на ремонт 5го этажа, там все в протечках. Здесь, конечно, капитальный ремонт нужен, уже после коронавируса будем этим заниматься. Сейчас надо в таком, дежурном режиме.





Глава региона поинтересовался, как разделяются потоки работающих с больными медработников, чтобы минимизировать количество контактов между ними и выдерживать социальную дистанцию. Проверил Роман Старовойт и запас средств индивидуальной защиты в больнице.





Заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии БСМП г. Курска Александр Кузьменко:

СИЗ есть двух видов, есть усиленные, есть одноразовые и многоразовые. Есть набор минимально на три дня. Завтра подвозят еще, то есть взаимозаполняемый расход. Если здесь заканчивается на полках, комната хранения СИЗов. Разработана поэтапная смена, сначала выпускаются приемное отделение, диагностические службы, все в «чистое», после этого выпускаются маленькими группами по 3-4 человека терапевты, кардиологи, реаниматологи. То есть уходит первая смена, следом мы готовимся к приему первой «грязной» смены. Уходит вторая часть, чтоб не смешивать потоки. То есть у нас все «чистые» смены ушли, после этого мы встречаем первую «грязную» смену, работаем с ней, чтоб не было пересечения потоков, толкучки, и готовимся к выпуску уже третьей «чистой» смены на смену им, то есть схема разработана.





Весь персонал, работающий в приспособленных под прием пациентов с COVID-19 отделениях, прошел необходимое обучение и знает, как вести себя в различных ситуациях. Пациентам, которые будут поступать по «скорой» в тяжелом состоянии, сразу же на месте сделают компьютерную томографию для оценки степени поражения дыхательной функции. Тех, кому потребуется экстренная помощь в виде искусственной вентиляции легких, немедленно будут подключать к аппаратам ИВЛ. Соответствующее оборудование имеется.