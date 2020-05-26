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Лента новостей / В регионе

Курский губернатор проинспектировал качество дорожных работ

Четыре дорожные стройки сейчас в активной стадии

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Роман Старовойт проинспектировал качество дорожных работ. Четыре дорожные стройки сейчас в активной стадии. 
 
Продолжается реконструкция региональной автомобильной дороги М-2 «Крым» – Иванино в Курском и Октябрьском районах. Федеральное дорожное агентство ведет капитальный ремонт дороги на двух участках км 515 – км 526 и км 526 – км 543. В рамках проекта расширят дорогу до четырех полос, что увеличит пропускную способность. 
 
Роман Старовойт посетил и проспект  Плевицкой, где начата вторая очередь строительства дороги. Новая трасса свяжет проспект с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым». Также он обратил внимание, что куряне жаловались на провалы асфальта – проблема уже устраняется. 
Губернатор отметил, что необходимо тщательно следить за благоустройством территории – газонов и мест отдыха. 

На проспекте Дружбы и улице Просторная ведётся генеральная реконструкция дороги, тротуара. Также в плане благоустройство и озеленение территории.

А в Курчатовском районе, в посёлке Карла Либкнехта в скором времени возведут низководный мост, уже начали забивать сваи. От него также построят дорогу протяжённостью 2,8 км. 2.5 км дороги уже  полностью построены. 

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